Percorsi di legalità la Questura di Avellino incontra gli studenti della provincia
Venerdì 29 maggio, la Questura di Avellino organizza l’evento “Percorsi di Legalità” dedicato agli studenti della provincia. La giornata prevede due sessioni di incontri per promuovere la cultura della legalità tra i giovani, con attività di confronto e sensibilizzazione. L’obiettivo è coinvolgere gli studenti in percorsi informativi e formativi sulla legalità. L’evento si svolge in diverse location della provincia e coinvolge istituzioni scolastiche e associazioni locali.
Venerdì 29 maggio p.v., la Questura di Avellino promuove una giornata dedicata ai giovani e alla cultura della legalità attraverso l’evento “Percorsi di Legalità”, articolato in due momenti distinti di confronto, formazione e sensibilizzazione. Mattina –Ex Cinema Eliseo: “Percorsi di Legalità –. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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