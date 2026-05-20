Frosinone al Teatro Vittoria l’evento Percorsi di legalità | la polizia incontra gli studenti

Stamattina a Frosinone si è tenuto al Teatro Vittoria l’evento “Percorsi di legalità”, promosso dalla Polizia di Stato e dall’Ufficio Scolastico Regionale Ambito VII. L’iniziativa ha coinvolto studenti di diverse scuole della zona e ha previsto incontri e attività sul tema della legalità. La mattinata ha visto anche la partecipazione di rappresentanti delle forze dell’ordine e insegnanti, che hanno discusso di pratiche e valori legati alla tutela delle regole e alla prevenzione di comportamenti illegali.

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