Frosinone al Teatro Vittoria l’evento Percorsi di legalità | la polizia incontra gli studenti
Stamattina a Frosinone si è tenuto al Teatro Vittoria l’evento “Percorsi di legalità”, promosso dalla Polizia di Stato e dall’Ufficio Scolastico Regionale Ambito VII. L’iniziativa ha coinvolto studenti di diverse scuole della zona e ha previsto incontri e attività sul tema della legalità. La mattinata ha visto anche la partecipazione di rappresentanti delle forze dell’ordine e insegnanti, che hanno discusso di pratiche e valori legati alla tutela delle regole e alla prevenzione di comportamenti illegali.
Stamattina, a Frosinone, presso il Teatro Vittoria, organizzato dalla Polizia di Stato in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale Ambito VII, si è svolto l’evento “Percorsi di legalità: in scena con la Polizia di Stato”.L’iniziativa, presentata dalla giornalista Aurora Folcarelli, ha. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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