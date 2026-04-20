Percorsi di legalità | la Polizia incontra gli studenti presso il Teatro Verdi

Domani mattina, presso il Teatro Verdi di Brindisi, si terrà la seconda edizione del progetto “Percorsi di legalità: in scena con la Polizia di Stato”. L'iniziativa, di rilevanza nazionale, coinvolge gli studenti e mira a promuovere la cultura della legalità attraverso incontri con le forze dell'ordine. La manifestazione si svolge nel rispetto delle norme di sicurezza e si rivolge a un pubblico giovanile.

BRINDISI - Domani, martedì 21 aprile, la Questura di Brindisi promuoverà la seconda edizione del progetto “Percorsi di legalità: in scena con la Polizia di Stato”, iniziativa di rilievo nazionale che si svolgerà presso il Nuovo Teatro Verdi di Brindisi nel corso della mattinata.All’evento.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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