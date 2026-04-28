Patmos è l'isola greca da visitare nell'estate 2026 | è lontana dall'overtourism e ha solo 2500 abitanti

Patmos è un'isola greca situata nella parte orientale del Mar Egeo con circa 2.500 abitanti. Nei mesi estivi del 2026, si presenta come una meta meno affollata rispetto ad altre località turistiche, mantenendo un’atmosfera tranquilla. La sua storia millenaria include la tradizione cristiana che attribuisce a questo luogo la scrittura del libro dell'Apocalisse da parte di San Giovanni. Sull'isola si trovano un monastero dedicato al santo e la Grotta dell'Apocalisse.

Patmos, situata nella parte orientale del Mar Egeo, è una piccola isola greca dalla storia millenaria: secondo la credenza cristiana, è stato qui che San Giovanni ha scritto il libro dell'Apocalisse, tanto che sono stati costruiti un monastero a suo nome e la Grotta dell'Apocalisse.🔗 Leggi su Fanpage.it

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