Perché la Ferrari Luce è criticatissima | prezzo design e cinque posti la rendono irriconoscibile

Da fanpage.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Ferrari Luce ha ricevuto numerose critiche per il suo prezzo elevato, il design ritenuto poco riconoscibile e la configurazione a cinque posti. La vettura, appena lanciata, ha suscitato perplessità tra gli appassionati e gli esperti del settore. La combinazione di questi elementi ha portato a un acceso dibattito, con molti che considerano il nuovo modello poco fedele agli standard tradizionali del marchio.

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L'ultima nata di casa Ferrari è stata fortemente criticata. La Ferrari Luce è stata messo nel mirino per il prezzo, il design e i cinque posti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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