Ferrari Luce | 1.050 CV e 5 posti la rivoluzione elettrica a Roma

Ferrari ha presentato Luce, un'auto elettrica da 1.050 cavalli con cinque posti, a Roma. La vettura combina prestazioni elevate con spazio per cinque passeggeri, un'inedita soluzione per il marchio. I designer dietro il progetto hanno rivoluzionato lo stile del Cavallino, introducendo linee innovative e un design più spazioso. La presentazione ha attirato l'attenzione per la sua combinazione di potenza e praticità.

? Punti chiave Come ha fatto Ferrari a inserire cinque passeggeri in una supercar?. Chi sono i designer che hanno rivoluzionato lo stile del Cavallino?. Come gestisce la Luce il suono e la trazione con quattro motori?. Perché il nuovo design punta a proteggere il valore nel tempo?.? In Breve Design firmato da Marc Newson e Jony Ive per il collettivo LoveFrom. Batteria da 122 kWh con quattro motori e autonomia oltre 530 km. Accelerazione 0-100 kmh in 2,5 secondi e velocità massima sopra 310 kmh. Cerchi da 23 pollici anteriori e 24 pollici posteriori con 60 nuovi brevetti. La Ferrari Luce è stata presentata ieri sera nella Città dello Sport di Roma, all’interno della struttura della Vela di Calatrava, svelando un modello elettrico da 1. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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