Il Milan sta valutando l’ingaggio di Lukaku, con l’obiettivo di rafforzare l’attacco. La trattativa richiede ancora un accordo sul taglio dello stipendio del giocatore, che deve essere comunicato anche a Ibrahimovic. Mentre la squadra si prepara alla partita contro il Sassuolo, i dirigenti lavorano alle strategie di mercato per migliorare la rosa in vista della prossima stagione.

Se il campo impone al Milan di concentrarsi sul Sassuolo per blindare la fondamentale qualificazione in Champions League, a Casa Milan è già tempo di rivoluzione. I vertici societari (Furlani e Tare) sono in riunione permanente con Max Allegri per progettare la stagione 2026-27. L’obiettivo è chiaro: innalzare la qualità di una rosa che ha bisogno di un restyling massiccio, partendo dal centravanti. Nel casting per il nuovo numero nove, tra i vari Sorloth, Vlahovic e Lewandowski, spunta l’indiscrezione rilanciata da Tuttosport: il clamoroso ritorno di fiamma per Romelu Lukaku. Il belga, attualmente in forza al Napoli, è un profilo che divide inevitabilmente la piazza rossonera, ma che stuzzica (e non poco) le idee di Allegri.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Allegri vuole Lukaku al Milan. Resta solo da tagliare lo stipendio e spiegarlo a Ibrahimovic

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