Perché continuano le dimissioni al San Raffaele

Notizia in breve

Almeno 80 infermieri sono ancora necessari nel reparto ad alta intensità di un grande ospedale, secondo i sindacati. Nonostante le dimissioni di alcuni membri e le assunzioni recenti, la carenza di personale rimane significativa. La situazione è rimasta critica dopo lo scandalo che ha coinvolto il reparto diversi mesi fa, e le difficoltà di reperimento di personale continuano a influenzare la gestione dell’unità. L’amministrazione ha nominato un nuovo responsabile a dicembre, ma la mancanza di infermieri persiste.