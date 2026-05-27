Perché continuano le dimissioni al San Raffaele
Almeno 80 infermieri sono ancora necessari nel reparto ad alta intensità di un grande ospedale, secondo i sindacati. Nonostante le dimissioni di alcuni membri e le assunzioni recenti, la carenza di personale rimane significativa. La situazione è rimasta critica dopo lo scandalo che ha coinvolto il reparto diversi mesi fa, e le difficoltà di reperimento di personale continuano a influenzare la gestione dell’unità. L’amministrazione ha nominato un nuovo responsabile a dicembre, ma la mancanza di infermieri persiste.
“Mancano ancora 80 infermieri”. Sono trascorsi diversi mesi dallo scandalo che ha coinvolto uno dei reparti ad alta intensità del San Raffaele, ma secondo i sindacati la situazione è ancora critica: nonostante gli sforzi dell’amministrazione, che a dicembre ha subito nominato un nuovo. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
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