Tumore al seno multidisciplinarietà ed eccellenza al San Raffaele di Milano

Il tumore al seno è il tipo di cancro più diagnosticato tra le donne e continua a essere la principale causa di decessi oncologici femminili. Al San Raffaele di Milano, si adottano approcci multidisciplinari per la diagnosi e il trattamento di questa patologia. La struttura sanitaria si distingue per le sue procedure cliniche e le specializzazioni dedicate alla cura delle pazienti affette da questa malattia.

MILANO (ITALPRESS) – Il cancro al seno rappresenta il tumore più frequentemente diagnosticato nel genere femminile e resta ancora la principale causa di mortalità oncologica nelle donne. “L’anno scorso in Italia ci sono stati circa 55mila nuovi casi e purtroppo 12mila donne non ce l’hanno fatta. Possiamo però guardare al futuro, ma anche al presente, con maggior ottimismo, perchè i numeri sono in costante miglioramento”, afferma il professor Oreste Gentilini, direttore dell’Unità di Chirurgia della Mammella dell’IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano e docente di Chirurgia Generale all’Università Vita-Salute San Raffaele. A capo di una delle... 🔗 Leggi su Ildenaro.it Articoli correlati Tumore al seno: la Breast Unit di Asufc confermata eccellenza europeaLa valutazione ha riguardato i principali indicatori clinici e organizzativi previsti dagli standard dell'ente, dalla fase diagnostica ai trattamenti... Altri aggiornamenti Discussioni sull' argomento San Raffaele, la Breast Unit in prima fila nella lotta contro il tumore al seno; Chirurgia oncologica mininvasiva e multidisciplinare: a Tivoli un percorso integrato che guarda al futuro. Tumore al seno, multidisciplinarietà ed eccellenza al San Raffaele di MilanoMILANO (ITALPRESS) – Il cancro al seno rappresenta il tumore più frequentemente diagnosticato nel genere femminile e resta ancora la principale ... iltempo.it