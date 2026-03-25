La menopausa è stata tradizionalmente vista come una fase da affrontare in modo discreto, spesso limitata a sintomi da gestire senza particolare attenzione medica. Recentemente, sono stati aperti centri dedicati alla cura di questa fase, offrendo assistenza specifica alle donne. Un’intervista con una ginecologa del San Raffaele fornisce dettagli sulla differenza tra approccio tradizionale e percorsi specializzati.

P er anni la menopausa è stata considerata una fase da attraversare in silenzio, spesso ridotta a un insieme di sintomi da “gestire” più che a un momento chiave della salute femminile. Oggi lo scenario sta cambiando. Sempre più donne cercano risposte, percorsi personalizzati e un approccio che non si limiti ai disturbi immediati, ma guardi anche alla prevenzione e alla qualità della vita negli anni successivi. È in questo contesto che nascono i centri dedicati alla menopausa, strutture pensate per offrire un’assistenza più completa e integrata. Tra questi, il Centro Menopausa dell’IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano rappresenta un punto di riferimento, con un approccio multidisciplinare e orientato alla longevità. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Menopausa: perché rivolgersi a centri dedicati. L’intervista alla ginecologa del San Raffaele

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