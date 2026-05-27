Perchè Belen non sarà al timone dell’Isola dei Famosi? L’indiscrezione
Belen Rodriguez non condurrà la prossima edizione dell’Isola dei Famosi. La decisione di escluderla dalla conduzione è stata riportata da una rivista di gossip. Non sono state fornite motivazioni ufficiali o dettagli sui motivi di questa scelta. La produzione dello show non ha ancora commentato pubblicamente. La presenza della conduttrice nel cast come concorrente o ospite non è stata confermata. La nuova conduzione sarà affidata a un altro volto ancora da annunciare.
Belen Rodriguez è stata esclusa dalla conduzione della nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Cosa è successo? In questi giorni si parla molto di Belen Rodriguez, che sembra stia attraversando un momento molto delicato. Il suo crollo emotivo è associato anche alla perdita della conduzione della nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Isola dei Famosi, perchè Belen è stata esclusa? Le nuove indiscrezioni Nelle scorse settimane era stata annunciata la conduzione di Belen Rodriguez per la nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Ne aveva parlato Vanity Fair e poi anche tantissime altre testate, confermando anche la presenza di Alvin. Nei giorni scorsi, però, le cose sono cambiate e la conduzione di Belen è sfumata improvvisamente. 🔗 Leggi su Novella2000.it
Belen Rodríquez si apre completamente per lintervista sul palco di Vanity Fair Stories
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