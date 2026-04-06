Circa 18 anni dopo la sua prima partecipazione nel 2008, quando la sua presenza contribuì a farla conoscere al grande pubblico, si parla di un possibile ritorno di Belen come conduttrice dell’Isola dei Famosi nel 2026. La showgirl, che nel corso degli anni ha consolidato la sua carriera nel mondo dello spettacolo, potrebbe tornare a lavorare con Mediaset, secondo alcune indiscrezioni. La notizia ha suscitato interesse tra gli appassionati di televisione.

Sono passati 18 anni dalla sesta edizione dell’ Isola dei Famosi che nel 2008 lanciò definitivamente Belen Rodriguez nel panorama televisivo italiano. Allora aveva solo 24 anni e partecipava come naufraga al reality condotto da Simona Ventura su Rai 2, conquistando il pubblico e contribuendo al successo di un’edizione che registrò una media di circa 5 milioni di telespettatori con uno share superiore al 22 per cento. Oggi Belen potrebbe tornare sullo stesso palcoscenico, ma in una veste completamente diversa. Secondo indiscrezioni riportate da Santo Pirrotta su Vanity Fair, Mediaset starebbe valutando proprio l’intrattenitrice argentina come possibile conduttrice della prossima edizione del reality. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Belen conduttrice dell’Isola dei Famosi 2026? l’indiscrezione sul ritorno a Mediaset

Leggi anche: Belen Rodriguez pronta a tornare a L’Isola dei Famosi, l’indiscrezione

"Belen all'Isola dei Famosi": il retroscena sul ruolo inedito pensato per lei da Mediaset (a 18 anni dalla sua storica partecipazione)Progetti in vista per la showgirl argentina, indicata come protagonista del format a cui ha partecipato nel lontano 2008 "Da naufraga a conduttrice:...

Argomenti più discussi: Belen Rodriguez al comando dell’Isola | la scommessa per il rilancio; Belen Rodriguez verso la conduzione de L’Isola dei Famosi.

Belen Rodriguez possibile conduttrice dell’Isola dei Famosi? Le ultime indiscrezioniSecondo le indiscrezioni, la possibile conduzione di Belen Rodriguez a L’Isola dei Famosi indicherebbe un’edizione rinnovata, caratterizzata da cambiamenti nel format e nelle scelte produttive. notizie.it

Belen conduttrice de L’Isola dei Famosi, la ‘pazza’ idea di Mediaset con le puntate registrateMediaset starebbe pensando di puntare su Belen Rodriguez per la conduzione della prossima stagione de L'Isola dei Famosi ... gossipetv.com

#BelenRodriguez conduttrice dell' #Isoladeifamosi L'indiscrezione Come vi abbiamo riportato la nuova edizione dell' isola sarà registrata e cambierà parecchio nella forma. #GabrieleParpiglia ha svelato che questa estate, tra giugno e luglio, verrà registrato il facebook