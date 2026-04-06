Belen Rodriguez si prepara a tornare in televisione come conduttrice de L’Isola dei Famosi, il reality show trasmesso da Mediaset. La showgirl aveva già partecipato in passato al programma e ora riprende il ruolo di conduttrice. La notizia è circolata nelle ultime settimane, senza ancora conferme ufficiali. La sua presenza sul set è attesa per la prossima stagione televisiva.

Belen Rodriguez di nuovo protagonista a Mediaset. Come conduttrice e non di un programma qualsiasi bensì de L’Isola dei Famosi, il reality show che ha segnato la sua carriera televisiva. Dopo aver momentaneamente abbandonato l’azienda di Cologno Monzese per dedicarsi alla vita privata, la soubrette argentina sarebbe decisa a rientrare in grande stile. E forse la sua recente ospitata ad Amici di Maria De Filippi non è stato un caso bensì un assaggio del suo permanente rientro in tv. Belen Rodriguez pronta a condurre L’Isola dei Famosi 2026. Belen Rodriguez potrebbe tornare a L’Isola dei Famosi ma in una veste del tutto nuova. Secondo alcune indiscrezioni, Mediaset starebbe valutando la sudamericana come possibile conduttrice della prossima edizione del reality. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Belen Rodriguez pronta a tornare a L’Isola dei Famosi, l’indiscrezione

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