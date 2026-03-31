Un'attrice ha dichiarato che un'altra attrice ha espresso disagio riguardo alla rappresentazione delle modelle nel film, chiedendo che non fossero raffigurate come scheletriche, come spesso accade nelle sfilate di moda. La conversazione si è svolta durante le riprese di un sequel, in un contesto in cui si discute del rapporto tra realtà e finzione nel settore dell'industria della moda.

Il confine tra la finzione cinematografica e la spietata realtà del mondo della moda è tornato a farsi sottilissimo sul set de “Il Diavolo Veste Prada 2 “. Ma questa volta, a dettare le regole, non è stata la temibile direttrice Miranda Priestly, bensì le coscienze delle attrici protagoniste. Meryl Streep e Anne Hathaway, impegnate nelle riprese dell’attesissimo sequel (in arrivo nelle sale italiane il 29 aprile), hanno sollevato una dura critica contro gli standard fisici imposti attualmente dall’industria del fashion, dopo aver assistito alle vere sfilate della Settimana della Moda di Milano. Lo choc di Meryl Streep e l’intervento di Anne Hathaway. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Anne Hathaway è rimasta sconvolta, ha preteso che le modelle nel nostro film non fossero scheletriche come quelle viste alle sfilate”: la rivelazione di Meryl Streep

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Anne Hathaway in Duomo a Milano per le riprese di “Il diavolo veste Prada 2”

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L'attrice e cantante, in una recente intervista, ha dichiarato di essersi immedesimata nel film del 2001 con Anne Hathaway e Julie Andrews che racconta la storia di una ragazza comune che scopre all'improvviso di essere erede di un piccolo regno europeo. S x.com

Stando a quanto riferito dallo scooper Jeff Sneider, Sarah Snook e Anne Hathaway hanno rifiutato il ruolo dell'antagonista in #SpiderMan: Brand New Day. facebook