per le felloniche tre giorni di festa

Centinaia di persone hanno partecipato ai tre giorni di festa per i 90 anni del ristorante Le Felloniche, situato in un grande parco vicino al fiume Rubicone. Il locale, gestito dalla stessa famiglia da quasi un secolo, si trova nel comune di Longiano. La celebrazione si è svolta in un’oasi di verde, attirando molti clienti e amici del locale. La famiglia Mambelli ha organizzato l’evento per ricordare il lungo percorso di attività e tradizione.

Centinaia di persone hanno festeggiato i 90 anni di vita del ristorante Le Felloniche sito in un grande parco, in un’oasi di verde in comune di Longiano accanto allo storico fiume Rubicone e gestito da sempre dalla stessa famiglia Mambelli. Ogni anno da maggio a settembre apre anche la grande area esterna dove si può pranzare all’aperto e ballare sotto le stelle con musica dal vivo. Festeggiatissimi Cesare Mambelli e i figli Andrea, Marco e Laura che gestiscono il grande complesso dei divertimenti. Un locale che in questi 90 anni ha ospitato migliaia di feste ed eventi con anche grandi cantanti famosi come Lucio Battisti, Adriano Celentano, Claudio Villa, Tony Renis, Little Tony, i Rockes, Edoardo Bennato, il Banco del Mutuo Soccorso che fu il primo contratto di Cesare Mambelli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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