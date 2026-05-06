I sapori e le tradizioni della Puglia arrivano a Borgaro Torinese | tre giorni di festa in piazza

A Borgaro Torinese si svolge un evento di tre giorni dedicato ai sapori e alle tradizioni della Puglia. La manifestazione si tiene in piazza e offre ai visitatori occasioni di assaporare specialità enogastronomiche e di scoprire aspetti del folklore pugliese. L’iniziativa coinvolge diverse attività e attrazioni, portando un pezzo di Puglia nel territorio locale.

La cultura pugliese approda alle porte di Torino per un intero fine settimana dedicato all'enogastronomia e al folklore. Da venerdì 8 a domenica 10 maggio 2026, piazza Vincenzo Barrea a Borgaro Torinese ospiterà la manifestazione “Festa Pugliese – Viva la Puglia!”. L'evento, patrocinato dal.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Incidente sull'autostrada Torino-Caselle a Borgaro Torinese: coinvolte tre auto, lunghe codeUn incidente è avvenuto nella mattinata di oggi, martedì 21 aprile 2026, sul raccordo autostradale Torino-Caselle, in direzione del capoluogo, poco... Livorno: tre giorni di sapori globali in piazza XX SettembreLivorno si prepara a un viaggio gastronomico senza confini: l'International Street Food invade piazza XX Settembre Dal 13 al 15 marzo, piazza XX...