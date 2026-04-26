Michelle Hunziker e le nozze di Aurora | Tre giorni di festa in Sicilia Che emozione non so come farò
Michelle Hunziker ha condiviso la sua emozione per le nozze di sua figlia Aurora, che si terranno in Sicilia e dureranno tre giorni. La cantante ha dichiarato di essere molto commossa e di non sapere come gestirà l’evento, aggiungendo che parlare di questa occasione la fa quasi piangere. La notizia ha suscitato grande attenzione tra i media e tra i fan della famiglia.
Milano, 26 aprile 2026 – " Sono molto emozionata, non so come farò. Già solo a parlarne mi vien da piangere. Ho fatto mettere una postazione make up solo per me”. Con queste parole la conduttrice Michelle Hunziker, ospite di Silvia Toffanin a “Verissimo”, ha parlato delle ormai imminenti nozze della primogenita Aurora (nata dall’amore con Eros Ramazzotti) e del compagno Goffredo Cerza. “ Si sposano, il 4 luglio, in Sicilia – ha spiegato la conduttrice –. Aury ha tenuto tantissime cose segrete per gli ospiti, per emozionarci, ma tutti i fratelli avranno tutti un ruolo. Saranno tre giorni di matrimonio. Una volta che facciamo una festa la facciamo bene” ha scherzato.🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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