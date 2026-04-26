Michelle Hunziker ha condiviso la sua emozione per le nozze di sua figlia Aurora, che si terranno in Sicilia e dureranno tre giorni. La cantante ha dichiarato di essere molto commossa e di non sapere come gestirà l’evento, aggiungendo che parlare di questa occasione la fa quasi piangere. La notizia ha suscitato grande attenzione tra i media e tra i fan della famiglia.

Milano, 26 aprile 2026 – " Sono molto emozionata, non so come farò. Già solo a parlarne mi vien da piangere. Ho fatto mettere una postazione make up solo per me”. Con queste parole la conduttrice Michelle Hunziker, ospite di Silvia Toffanin a “Verissimo”, ha parlato delle ormai imminenti nozze della primogenita Aurora (nata dall’amore con Eros Ramazzotti) e del compagno Goffredo Cerza. “ Si sposano, il 4 luglio, in Sicilia – ha spiegato la conduttrice –. Aury ha tenuto tantissime cose segrete per gli ospiti, per emozionarci, ma tutti i fratelli avranno tutti un ruolo. Saranno tre giorni di matrimonio. Una volta che facciamo una festa la facciamo bene” ha scherzato.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Michelle Hunziker e le nozze di Aurora: “Tre giorni di festa in Sicilia. Che emozione, non so come farò”

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