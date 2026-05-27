Il nuovo ponte sul Serchio si chiamerà “Airone”, scelto attraverso il contest promosso dalla Provincia di Lucca. La 3D del Liceo Artistico Musicale ha proposto questo nome, che richiama l’ambiente, il paesaggio e la biodiversità della zona. La decisione è stata comunicata ufficialmente, e il nome sarà adottato per identificare la struttura. La proposta riflette un richiamo diretto alla natura e alle caratteristiche locali dell’area.

Un nome che guarda all’ambiente, alle particolarità del paesaggio, alla biodiversità. Nell’ambito del contest Nomina, un nome per il nuovo ponte, promosso dalla Provincia di Lucca per individuare il nome del nuovo ponte sul Serchio, la 3D del Liceo Artistico Musicale “A. Passaglia” si è fatta ispirare dalla natura: la loro proposta, infatti, è “ Ponte dell’Airone ”. "Il ‘ Ponte dell’Airone ’ celebra l’identità lucchese - commentano studentesse e studenti -. Ispirata al volatile del Serchio, l’opera ne richiama forme e candore. Unisce ingegneria e poesia in tre fasi: la staticità ungarettiana, la trasformazione di Tobino nelle arcate protese al cielo, e la libertà verso il divino di Petroni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Per la 3D del Passaglia il nome è “Airone“

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