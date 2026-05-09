Gli studenti del liceo Passaglia hanno realizzato opere d’arte che sono state esposte nei reparti di Pediatria e nei corridoi al primo piano dell’ospedale “San Luca” di Lucca. Le creazioni, caratterizzate da colori vivaci e temi legati all’infanzia, sono state installate per portare un tocco di allegria e coinvolgere la comunità locale in un progetto di solidarietà. L’intervento ha coinvolto i giovani studenti e il personale sanitario.

Una ventata di colore, creatività e solidarietà è entrata nella struttura di Pediatria e nei corridoi al primo piano dell’ospedale “San Luca” di Lucca. È stata inaugurata la mostra “Diversi ma uguali”, un progetto nato dalla stretta collaborazione tra l’associazione ABIO Lucca (Associazione per il Bambino in Ospedale) e il Liceo Artistico “A. Passaglia”. L’iniziativa ha visto il coinvolgimento attivo degli studenti delle classi 5C e 5D, che - sotto la guida dei professori Federico Baldassini (5C) e Simona Nacci (5D) - hanno realizzato una serie di suggestive tavole artistiche pensate per rendere l’ambiente ospedaliero più accogliente e vicino alla sensibilità dei piccoli pazienti.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Diversi ma uguali”. L’arte degli studenti del Passaglia colora la pediatria e l’ospedale

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