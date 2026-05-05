Progettazione e stampa 3D | a Novara arriva il 3D PlayLab gratuito per ragazzi

Sabato 9 maggio, presso la sede della Fondazione Lucrezia Tangorra in viale Buonarroti 26 a Novara, si terrà un nuovo appuntamento con il progetto 3D PlayLab.L’iniziativa propone una serie di corsi pratici focalizzati sull'esplorazione della grafica tridimensionale e sulla prototipazione tramite.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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