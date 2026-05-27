Per i 70 anni dalla nascita di Andrea Pazienza una mostra al MAXXI di Roma e altre iniziative

Il 23 maggio 2026 ricorreranno 70 anni dalla nascita di Andrea Pazienza. Per celebrare questa ricorrenza, il MAXXI di Roma ospiterà una mostra dedicata al suo lavoro, accompagnata da altre iniziative volte a valorizzare la sua produzione artistica e culturale. Queste iniziative mirano a preservare e promuovere il patrimonio dell’artista, coinvolgendo pubblico e istituzioni in attività di approfondimento e divulgazione.

Il 23 maggio 2026 Andrea Pazienza (Paz) avrebbe compiuto 70 anni. In questa occasione il patrimonio dell’artista si rinnova con tre iniziative che puntano a consolidare la sua eredità culturale. Da fine aprile è in corso la mostra Andrea Pazienza. Non sempre si muore al MAXXI di Roma, mentre dal 21 maggio, a cadenza settimanale, sono disponibili in edicola i volumi dell’opera omnia, a cura del Gruppo Editoriale GEDI. Proprio dal 23 maggio è inoltre online il nuovo sito ufficiale, concepito per rendere accessibile il corpus delle opere e dei documenti personali. Il percorso espositivo al MAXXI. La mostra su Andrea Pazienza al MAXXI di Roma, a cura di Giulia Ferracci e Oscar Glioti, è visitabile fino al 27 settembre 2026. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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Il nostro Andrea Pazienza, il racconto del fratello e della sorella

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