Andrea Pazienza Non sempre si muore la mostra al MAXXI

"Andrea Pazienza. Non sempre si muore", è la mostra a cura di Giulia Ferracci e Oscar Glioti, al MAXXI al 24 aprile al 27 settembre.Un progetto in due capitoli che rinnova l’impegno del MAXXI nella promozione degli artisti che hanno segnato la cultura del Novecento italiano e anticipato molte.🔗 Leggi su Romatoday.it

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