Samsung ha raggiunto un accordo con i sindacati per evitare lo sciopero. L’intesa prevede un bonus fino a 400 mila dollari e una partecipazione agli utili del 10,5% distribuita a circa 78 mila dipendenti. Inoltre, è stato concordato un aumento salariale medio del 6,2%.

Un aumento salariale medio del 6,2% e la distribuzione del 10,5% degli utili aziendali a circa 78mila dipendenti. E’ il cuore dell’accordo salariale con la dirigenza siglato da Samsung Electronics con i sindacati. L’intesa garantirà bonus annuali fino a 400mila dollari per i dipendenti della divisione dei chip di memoria, scongiurando un sciopero di 18 giorni nell’azienda sudcoreana. Dopo sei giorni di votazione, il 74% dei membri del sindacato si è espresso a favore dell’offerta che sblocca un monte bonus di oltre 34.000 miliardi di won (22,6 miliardi di dollari), sulla base di una previsione di utili operativi pari a 327.000 miliardi di won per quest’anno, elaborata come riporta il Financial Times dalla società di intermediazione KB Securities. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Per evitare lo sciopero Samsung trova accordo con i sindacati: partecipazione agli utili e mega bonus fino a 400mila dollari

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