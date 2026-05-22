Meloni trova un’intesa con gli autotrasportatori | sospeso lo sciopero Prorogato il taglio delle accise per tutti fino alla prima settimana di giugno

Il governo e gli autotrasportatori hanno raggiunto un accordo che ha portato alla sospensione dello sciopero previsto. La riduzione del periodo di compensazione delle accise trimestrali da 60 a 30 giorni e la sospensione dei versamenti fiscali per un mese sono state confermate, con l’obiettivo di sostenere la liquidità delle imprese del settore. Inoltre, è stata istituita una consulta generale dedicata all’autotrasporto, che si occuperà di questioni normative e di un confronto costante con le autorità.

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