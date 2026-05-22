Meloni trova un’intesa con gli autotrasportatori | sospeso lo sciopero Prorogato il taglio delle accise per tutti fino alla prima settimana di giugno

Da open.online 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il governo e gli autotrasportatori hanno raggiunto un accordo che ha portato alla sospensione dello sciopero previsto. La riduzione del periodo di compensazione delle accise trimestrali da 60 a 30 giorni e la sospensione dei versamenti fiscali per un mese sono state confermate, con l’obiettivo di sostenere la liquidità delle imprese del settore. Inoltre, è stata istituita una consulta generale dedicata all’autotrasporto, che si occuperà di questioni normative e di un confronto costante con le autorità.

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Riduzione da 60 a 30 giorni per la compensazione delle accise trimestrale, sospensione versamenti fiscali di un mese per garantire liquidità alle imprese, costituzione di una consulta generale per l’autotrasporto per tutte le questioni normative e confronto con il governo. Questi alcuni punti al tavolo con gli autotrasportatori. Misure che avrebbero convinto le associazioni del settore, fermando di fatto la protesta. «Difendere l’autotrasporto significa difendere il potere d’acquisto delle famiglie», avrebbe detto la premier Giorgia Meloni durante l’incontro. Dopo il tavolo Palazzo Chigi ha prorogato il taglio delle accise sui carburanti, fino alla prima settimana di giugno, come anticipato ieri dal ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti. 🔗 Leggi su Open.online

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