Meloni trova un’intesa con gli autotrasportatori | sospeso lo sciopero Prorogato il taglio delle accise per tutti fino alla prima settimana di giugno
Il governo e gli autotrasportatori hanno raggiunto un accordo che ha portato alla sospensione dello sciopero previsto. La riduzione del periodo di compensazione delle accise trimestrali da 60 a 30 giorni e la sospensione dei versamenti fiscali per un mese sono state confermate, con l’obiettivo di sostenere la liquidità delle imprese del settore. Inoltre, è stata istituita una consulta generale dedicata all’autotrasporto, che si occuperà di questioni normative e di un confronto costante con le autorità.
Riduzione da 60 a 30 giorni per la compensazione delle accise trimestrale, sospensione versamenti fiscali di un mese per garantire liquidità alle imprese, costituzione di una consulta generale per l’autotrasporto per tutte le questioni normative e confronto con il governo. Questi alcuni punti al tavolo con gli autotrasportatori. Misure che avrebbero convinto le associazioni del settore, fermando di fatto la protesta. «Difendere l’autotrasporto significa difendere il potere d’acquisto delle famiglie», avrebbe detto la premier Giorgia Meloni durante l’incontro. Dopo il tavolo Palazzo Chigi ha prorogato il taglio delle accise sui carburanti, fino alla prima settimana di giugno, come anticipato ieri dal ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti. 🔗 Leggi su Open.online
Sullo stesso argomento
Il governo Meloni trova un’intesa con gli autotrasportatori. Sospeso lo sciopero dopo l’incontro a Palazzo Chigi: ecco le garanzieRiduzione da 60 a 30 giorni per la compensazione delle accise trimestrale, sospensione versamenti fiscali di un mese per garantire liquidità alle...
L’annuncio di Giorgetti: «Nel prossimo decreto pronto un taglio delle accise fino alla prima settimana di giugno»«Sono partito per Cipro con un quadro già delineato che si sta ulteriormente definendo.
Continua il romance tra Giorgia Meloni e Narendra Modi. I due capi di governo hanno annunciato un partenariato strategico speciale e sette memorandum d'intesa che spaziano dal settore della difesa alla mobilità degli infermieri #EuropeNews https://l.eur facebook
MELONI SCRIVE UNA LETTERA CONTRO GLI ACCORDI CHE LEI STESSA HA FIRMATO: SU RIARMO E AUSTERITA' SI GUARDI ALLO SPECCHIO Il nuovo Patto libera circa 35 miliardi di euro. Buon compromesso. Intesa migliore possibile. Negli anni qu x.com
Il governo Meloni trova un’intesa con gli autotrasportatori. Sospeso lo sciopero dopo l’incontro a Palazzo Chigi: ecco le garanzieSospensione dei versamenti fiscali di un mese, da 60 a 30 giorni per la compensazione delle accise trimestrale: i punti toccati al tavolo con la premier Meloni L'articolo Il governo Meloni trova un’in ... msn.com
Meloni continua a scherzare con Narendra Modi sulla teoria secondo cui avrebbero una relazioneMartedì sera la presidente del Consiglio Giorgia Meloni si è incontrata a Roma con il primo ministro indiano Narendra Modi, in visita ufficiale in Italia. Meloni ha pubblicato sui social un video in c ... ilpost.it