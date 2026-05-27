Pensioni assegno unico Naspi | le date di giugno in cui vengono versati i pagamenti Inps

Da fanpage.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’Inps ha annunciato le date di giugno in cui saranno effettuati i pagamenti per pensioni, assegno unico e Naspi. I pagamenti per le pensioni arriveranno tra il 1° e il 2 giugno, mentre l’assegno unico sarà accreditato tra il 1° e il 20 giugno. La Naspi sarà disponibile tra il 1° e il 2 giugno. Sono previste anche variazioni sugli importi di alcuni trattamenti previdenziali e di disoccupazione.

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PENSIONI e PAGAMENTI INPS MAGGIO 2026 ASSEGNO UNICO, ADI, NASPI e DATE UFFICIALI IN ARRIVO!

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