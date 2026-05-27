Pensioni assegno unico Naspi | le date di giugno in cui vengono versati i pagamenti Inps

Notizia in breve

L’Inps ha annunciato le date di giugno in cui saranno effettuati i pagamenti per pensioni, assegno unico e Naspi. I pagamenti per le pensioni arriveranno tra il 1° e il 2 giugno, mentre l’assegno unico sarà accreditato tra il 1° e il 20 giugno. La Naspi sarà disponibile tra il 1° e il 2 giugno. Sono previste anche variazioni sugli importi di alcuni trattamenti previdenziali e di disoccupazione.