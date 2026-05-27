Pensioni assegno unico Naspi | le date di giugno in cui vengono versati i pagamenti Inps
L’Inps ha annunciato le date di giugno in cui saranno effettuati i pagamenti per pensioni, assegno unico e Naspi. I pagamenti per le pensioni arriveranno tra il 1° e il 2 giugno, mentre l’assegno unico sarà accreditato tra il 1° e il 20 giugno. La Naspi sarà disponibile tra il 1° e il 2 giugno. Sono previste anche variazioni sugli importi di alcuni trattamenti previdenziali e di disoccupazione.
Varie le novità per pensionati, disoccupati e famiglie con possibili aumenti degli importi previdenziali ricevuti dall'Inps. Attesa anche la nuova rata dell'Assegno di inclusione. Ecco le date da tenere d'occhio e come monitorare la corretta ricezione dei pagamenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
PENSIONI e PAGAMENTI INPS MAGGIO 2026 ASSEGNO UNICO, ADI, NASPI e DATE UFFICIALI IN ARRIVO!
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