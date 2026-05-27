Penelope morta a 7 anni travolta da un'acquasantiera a Udine assolto il prete La madre | Vergogna
Il prete e insegnante di religione è stato assolto in secondo grado dall'accusa di aver causato la morte di una bambina di sette anni, travolta da un’acquasantiera. La tragedia si è verificata a Udine e ha portato alla morte della piccola Penelope. La madre della vittima ha commentato la decisione giudiziaria con parole di indignazione, definendo la situazione “vergogna”.
È stato assolto in secondo grado il prete e insegnante di religione Ioan Marginean Cocis, a processo per la morte di Penelope Cossaro, la bambina di 7 anni schiacciata da un'acquasantiera il 21 novembre 2019 durante una lezione di catechismo nella chiesa di Santa Chiara dell'educandato Uccellis di Udine. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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