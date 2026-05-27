Penelope morta a 7 anni travolta da un'acquasantiera a Udine assolto il prete La madre | Vergogna

Notizia in breve

Il prete e insegnante di religione è stato assolto in secondo grado dall'accusa di aver causato la morte di una bambina di sette anni, travolta da un’acquasantiera. La tragedia si è verificata a Udine e ha portato alla morte della piccola Penelope. La madre della vittima ha commentato la decisione giudiziaria con parole di indignazione, definendo la situazione “vergogna”.