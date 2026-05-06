Brasile morta la madre dell'attivista della Thiago Ávila rapito da Israele La Flotilla | Rilasciatelo

In Brasile è deceduta la madre dell’attivista coinvolto in una missione umanitaria verso Gaza, rapito da forze israeliane. L’attivista, ancora in stato di detenzione, era parte di un’iniziativa umanitaria e si trovava nel suo paese d’origine al momento della notizia. La Flotilla ha chiesto il rilascio immediato dell’attivista, che rimane sotto custodia israeliana.

La mamma dell'attivista Thiago Ávila, detenuto in Israele dopo essere stato rapito durante una missione umanitaria diretta verso la Striscia di Gaza, è morta in Brasile. La Global Sumud Flotilla: "Thiago non sa nemmeno di aver perso sua madre. Verrà informato dagli stessi soldati dell'IDF che lo hanno sottoposto ad abusi, usando il suo dolore come un ulteriore strumento di guerra psicologica".🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Flotilla, morta in Brasile la madre dell’attivista Thiago Ávila: la famiglia chiede il suo rilascio a IsraeleNelle ore in cui è dietro alle sbarre delle carceri israeliane, la madre dell’attivista Thiago Ávila, detenuto in Israele dopo essere stato fermato... Scoppia il sex gate della Flotilla: l'attivista Thiago Avila nel mirinoDal war movie alla commedia sexy in acque internazionali: un repentino cambio di genere. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Brasile, muore la madre dell’attivista Thiago Ávila detenuto in Israele. La famiglia: Rilasciatelo; Brasile, morta la madre dell'attivista della Thiago Ávila, rapito da Israele. La Flotilla: Rilasciatelo; Morta la madre di Thiago Ávila: la famiglia chiede ad Israele di liberarlo; Quattro morti e numerosi dispersi in Brasile per le piogge torrenziali. Brasile, muore la madre dell’attivista Thiago Ávila detenuto in IsraeleLa famiglia chiede il suo rilascio per permettergli di partecipare al funerale ... msn.com Brasile, morta la madre dell’attivista della Thiago Ávila, rapito da Israele. La Flotilla: RilasciateloLa mamma dell'attivista Thiago Ávila, detenuto in Israele dopo essere stato rapito durante una missione umanitaria diretta verso la Striscia di Gaza ... fanpage.it Sparatoria in una scuola in Brasile Ragazzino di 13 anni uccide due persone, ferita anche un'11enne - facebook.com facebook Sparatoria in una scuola in Brasile, due morti e diversi studenti feriti: ad aprire il fuoco un ragazzo di tredici anni x.com