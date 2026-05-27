La Corte d’Appello di Trieste ha assolto il sacerdote e docente di religione, coinvolti nel caso di un bambino di 7 anni morto dopo essere stato travolto da un’acquasantiera. La tragedia si era verificata in una chiesa, dove il bambino era stato colpito dall’oggetto durante una funzione religiosa. La sentenza ha confermato l’assoluzione, senza condanne o altre decisioni di responsabilità nei loro confronti.

La Corte d’Appello di Trieste ha assolto il sacerdote e docente di religione Ioan Marginean Cocis al processo per la morte di Penelope Cossaro, la bimba di 7 anni schiacciata da un’acquasantiera il 21 novembre 2019 durante una lezione di catechismo nella chiesa di Santa Chiara dell’educandato Uccellis di Udine. Confermata, inoltre, l’assoluzione della dirigente scolastica Anna Maria Zilli, già decisa in primo grado. La sentenza ribalta così parzialmente il verdetto del Tribunale di Udine, che aveva condannato padre Ioan a 2 anni e 4 mesi per omicidio colposo. Durissimo lo sfogo della madre di Penelope, Laura Libanetti: "Per la giustizia italiana nessuno è responsabile della morte di mia figlia. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Morì a 7 anni travolta da acquasantiera: assolti in appello sacerdote e docente

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