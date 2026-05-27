Pellizzari crolla a Carì arriva con 18 minuti di ritardo | Non ce la faccio lasciatemi qui

Pellizzari è arrivato al traguardo a Carì con 18 minuti di ritardo e ha chiesto di essere lasciato lì, dicendo di non farcela. La tappa si è rivelata molto difficile, e l’atleta è apparso molto stanco al momento del suo arrivo.

È stata una tappa complicatissima per Pellizzari che è arrivato al traguardo stremato, mollando la presa prima della salita di Carì: "Non ho le gambe, per me finisce qui". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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