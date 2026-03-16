Bebe Vio cambia sport | Non l'avevo mai detto ma con la scherma è finita Non ce la faccio più
Bebe Vio ha annunciato di aver lasciato la scherma, sport con cui ha raggiunto grandi successi, e ha deciso di cambiare strada. La campionessa ha spiegato di aver deciso di smettere perché non se la sente più di continuare, e ora si sta dedicando a una nuova attività. Attualmente, si sta concentrando sull’apprendimento di nuovi movimenti e sulla formazione di una diversa relazione tra mente e corpo.
La campionessa ha confessato cosa l'ha spinta ad abbandonare le pedane per cimentarsi in una nuova esperienza: "Sto insegnando alla mia testa a muovere il corpo in modi mai provati prima". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Articoli correlati
Leggi anche: Bebe Vio cambia sport: “Con la scherma non ce la faccio più fisicamente”
Leggi anche: “È finita con la scherma, non ce la faccio più fisicamente. Ho iniziato con l’atletica”: l’annuncio di Bebe Vio a Che tempo che fa
Part 1 - The Memoirs of Sherlock Holmes Audiobook by Sir Arthur Conan Doyle (Adventures 01-04)
Altri aggiornamenti su Bebe Vio cambia sport 8220 Non l 8217...
Temi più discussi: Bebe Vio, l'annuncio a Che tempo che fa: Lascio la scherma, passo all'atletica; Bebe Vio lascia la scherma e cambia sport: Mi dedicherò all’atletica; Bebe Vio ha detto che abbandonerà la scherma; Bebe Vio: Io e la fiaccola. Ho avuto paura di bruciarmi i capelli.
Basta scherma, cambio sport: la clamorosa scelta di Bebe Vio. Ecco perchéE' tempo di nuove sfide per Beatrice 'Bebe' Vio . La campionessa paralimpica di scherma ha deciso di lasciare la disciplina sportiva che l'ha ... sport.tiscali.it
Bebe Vio cambia sport: Con la scherma non ce la faccio più fisicamenteBebe Vio lascia la scherma paralimpica per approdare all'atletica. La veneziana classe 1997 ha annunciato il proprio intento, che più che intento è un ... oasport.it
L'annuncio di Bebe #Vio: lascio la scherma per l'atletica x.com
Bebe Vio lascia la scherma con la quale ha conquistato l’oro paralimpico nel fioretto a Rio 2016 e Tokyo 2020 per dedicarsi all’atletica. In un’intervista al Corriere della Sera la campionessa azzurra racconta i problemi fisici avuti e spiega la sua decisione: “Fac - facebook.com facebook