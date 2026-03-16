Bebe Vio cambia sport | Non l'avevo mai detto ma con la scherma è finita Non ce la faccio più

Bebe Vio ha annunciato di aver lasciato la scherma, sport con cui ha raggiunto grandi successi, e ha deciso di cambiare strada. La campionessa ha spiegato di aver deciso di smettere perché non se la sente più di continuare, e ora si sta dedicando a una nuova attività. Attualmente, si sta concentrando sull’apprendimento di nuovi movimenti e sulla formazione di una diversa relazione tra mente e corpo.