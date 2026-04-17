Antonella Elia crolla al Grande Fratello Vip | Non ce la faccio più

Da fanpage.it 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante una diretta del Grande Fratello Vip, Antonella Elia ha manifestato un momento di difficoltà, esprimendo di non riuscire più a sopportare la situazione. La concorrente si è mostrata visibilmente sconvolta, mentre un'altra partecipante cercava di rassicurarla e spronarla a non arrendersi. Le telecamere hanno catturato il suo stato emotivo, suscitando attenzione tra il pubblico presente in casa e gli spettatori a casa.

Antonella Elia ha vissuto un momento di sconforto al Grande Fratello Vip. La concorrente è crollata, mentre Adriana Volpe tentava di incoraggiarla a non mollare.🔗 Leggi su Fanpage.it

Antonella Elia crolla al Grande Fratello Vip: fiume di lacrime, cosa è successo nella Casa #gfvip

Video Antonella Elia crolla al Grande Fratello Vip: fiume di lacrime, cosa è successo nella Casa #gfvip

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