Giuseppe Pastore ha dichiarato a Milannews24 che il Milan non può permettersi di cambiare tutto di nuovo. Ha inoltre affermato che, secondo lui, la classifica attuale in Champions League rimarrà invariata. Pastore ha parlato in esclusiva, sottolineando la stabilità come elemento chiave per il club in questa fase.

Giuseppe Pastore ha rilasciato alcune dichiarazioni in esclusiva a Milannews24: le sue dichiarazioni rilasciate ai nostri microfoni. Il giornalista Giuseppe Pastore è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Milannews24, offrendo la sua analisi sul momento dei rossoneri di Allegri in vista della decisiva sfida Champions contro il Cagliari. Di seguito le sue considerazioni sullo stato della squadra e sulle prospettive in vista dell’ultimo, fondamentale appuntamento stagionale. Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri approfondimenti audio. Ciao Giuseppe, partiamo dall’impegno di domenica del Milan a San Siro contro il Cagliari. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Pastore in esclusiva a Milannews24: «Il Milan non si può permettere di cambiare tutto di nuovo. Champions? Credo che la classifica rimarrà quella attuale»

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