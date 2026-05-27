Pedro Sanchez il cerchio si stringe | si dimetterà?
Il premier spagnolo ha annunciato di aver deciso di dimettersi. La conferma è arrivata durante una conferenza stampa, dove ha spiegato di voler lasciare l’incarico nel prossimo futuro. La decisione segue settimane di tensioni politiche e pressioni da parte di diversi partiti. La data precisa delle dimissioni non è ancora stata comunicata. La sua uscita dalla scena politica potrebbe influenzare il governo e le alleanze in corso nel paese.
{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Sì","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"No","index":1}. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Notizie e thread social correlati
Si stringe il cerchio intorno a CubaGli Stati Uniti hanno accusato l’ex presidente cubano, considerato una figura di rilievo nel paese, di aver partecipato a attività che violano le...
Avvelenate con la ricina, il cerchio si stringeLe indagini sull’avvelenamento di madre e figlia avvenuto a fine dicembre si sono concentrate sul movente, portando gli investigatori ad avere un...
Temi più discussi: Webuild, Pietro Salini incontra il premier spagnolo Pedro Sánchez; Spagna, un'altra batosta per Sanchez: debacle socialista in Andalusia. Vox cresce: I popolari ascoltino gli elettori; L'ex premier spagnolo Zapatero indagato per riciclaggio e traffico di influenze; Zapatero, lo scandalo scuote la Spagna: cosa nascondeva nella cassaforte | Libero Quotidiano.it.
Moglie e fratello indagati, tra proteste e perquisizioni il giugno difficile di Sanchez(Adnkronos) - Si prevede un giugno particolarmente difficile per il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez. Le premesse si vedono già da questo fine maggio dato che, nel giorno in cui si trova in Vatic ... msn.com
Pedro Sanchez a Roma, incontro con papa Leone XIV in VaticanoNella giornata di ieri Sanchez è intervenuto alla Fao, in occasione della Settimana della Nutrizione, da dove ha lanciato un forte appello: Difendere il diritto internazionale contro le ‘illusioni’ ... tg24.sky.it
PresaDiretta. . Pedro Sánchez ha chiesto alla Commissione europea di attivare il cosiddetto Statuto di blocco, uno strumento giuridico dell’UE pensato per contrastare gli effetti extraterritoriali delle sanzioni straniere, per tutelare la Corte penale internazion facebook
[Kieran Gill] Ultime notizie sugli infortuni del Chelsea – Pedro Neto e Alejandro Garnacho sono tornati ad allenarsi + Reece James e Levi Colwill sono disponibili per la finale di FA Cup reddit
Migliaia di persone in piazza a Madrid contro Sánchez e il governo socialista. Tra scandali, inchieste per corruzione che coinvolgono il suo cerchio familiare e caos politico, il modello della sinistra spagnola sta crollando. E pensare che Elly Schlein continua a x.com