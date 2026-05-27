Pedro Sanchez il cerchio si stringe | si dimetterà?

Da liberoquotidiano.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il premier spagnolo ha annunciato di aver deciso di dimettersi. La conferma è arrivata durante una conferenza stampa, dove ha spiegato di voler lasciare l’incarico nel prossimo futuro. La decisione segue settimane di tensioni politiche e pressioni da parte di diversi partiti. La data precisa delle dimissioni non è ancora stata comunicata. La sua uscita dalla scena politica potrebbe influenzare il governo e le alleanze in corso nel paese.

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