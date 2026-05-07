Le indagini sull’avvelenamento di madre e figlia avvenuto a fine dicembre si sono concentrate sul movente, portando gli investigatori ad avere un quadro più chiaro delle motivazioni dietro il delitto. La scoperta ha contribuito a restringere il numero di sospettati, facilitando il lavoro degli inquirenti nel cercare di identificare chi possa aver causato la morte delle due donne con la sostanza tossica.

Per la morte di mamma e figlia avvelenate con la ricina a fine dicembre, gli inquirenti avrebbero scoperto il movente, stringendo così il cerchio dei sospetti. Servizio di Beatrice Bossi TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it

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Avvelenate con la ricina, il cerchio si stringe

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Continuano le indagini nell'ambito dell'inchiesta sul duplice omicidio di Pietracatella, in cui a fine dicembre sono morte avvelenate Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, madre 50enne e sua figlia di 15 anni https://shorturl.at/ZjzHc - facebook.com facebook

Il caso di madre e figlia avvelenate con la ricina. Dopo 4 mesi di indagini si stringe il cerchio. Nel mirino 5 sospetti della cerchia familiare. Convocata nuovamente la cugina in questura, ci sarà anche la procuratrice. Gli inquirenti sostengono di aver individuat x.com