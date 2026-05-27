Pedicure giapponese tornare alle unghie naturali è il trend più chic dell'estate 2026

Da fanpage.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Per l’estate 2026, il trend più popolare è la pedicure giapponese, che prevede di lasciare le unghie al loro stato naturale, senza smalti, gel o semipermanente. Questa tecnica mira a rafforzare e nutrire le unghie, promuovendo un aspetto più semplice e naturale. Le clienti scelgono questa opzione per adottare uno stile più minimal e autentico, abbandonando le decorazioni e le colorazioni tradizionali.

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Dite addio agli smalti, ai gel e ai semipermanente, il trend più gettonato dell'estate 2026 sarà la pedicure giapponese, che impone il ritorno alle unghie naturali al 100%. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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