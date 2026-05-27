Pedicure giapponese tornare alle unghie naturali è il trend più chic dell'estate 2026

Notizia in breve

Per l’estate 2026, il trend più popolare è la pedicure giapponese, che prevede di lasciare le unghie al loro stato naturale, senza smalti, gel o semipermanente. Questa tecnica mira a rafforzare e nutrire le unghie, promuovendo un aspetto più semplice e naturale. Le clienti scelgono questa opzione per adottare uno stile più minimal e autentico, abbandonando le decorazioni e le colorazioni tradizionali.