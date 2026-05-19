Addio smalto colorato la pedicure francese è il beauty trend da seguire nell'estate 2026
Con l’arrivo dell’estate 2026, si fa strada un nuovo trend di bellezza per i piedi: la pedicure francese. Questo stile, caratterizzato da unghie curate con una linea bianca netta e un colore naturale, sta conquistando le appassionate di moda e cura personale. Per prepararsi alla stagione calda, molte persone stanno cercando di apprendere le tecniche per realizzarla correttamente. La pedicure francese si abbina bene con i sandali e rappresenta una scelta semplice e sofisticata per completare un look estivo.
L'estate 2026 si avvicina ed è arrivato il momento di scoprire i trend che spopoleranno. Se volete essere super chic quando indosserete per la prima volta i sandali, dovete puntare sulla pedicure francese: ecco come realizzarla. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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