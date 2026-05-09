Milano | Pecoraro Scanio lancia la sfida al cibo anonimo e ai falsi

A Milano si apre un dibattito sulla tracciabilità del cibo e sulla sicurezza alimentare. Durante un evento pubblico, un rappresentante ha evidenziato il ruolo della blockchain nel verificare l’origine dei prodotti alimentari. Si è discusso anche dei rischi legati alla presenza di alimenti senza etichettatura chiara e alla possibilità di falsificazioni nel settore agroalimentare. La questione riguarda sia i consumatori che le imprese coinvolte nella filiera.

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? Domande chiave Come può la blockchain svelare l'origine dei prodotti sulle nostre tavole?. Quali rischi reali corrono i consumatori con l'aumento del cibo anonimo?. Chi sono i protagonisti che si riuniscono a TuttoFood per la tracciabilità?. Perché i prodotti ultraprocessati sono diventati un bersaglio della nuova mobilitazione?.? In Breve Incontro istituzionale martedì 12 maggio ore 11 presso padiglione TuttoFood a Milano.. Raccolta firme con oltre un milione di adesioni indirizzata alle istituzioni europee.. Proposta uso tecnologia blockchain per monitorare tracciabilità dal campo alla tavola.. Focus su rischi salute legati a prodotti ultraprocessati e sostanze chimiche.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Milano: Pecoraro Scanio lancia la sfida al cibo anonimo e ai falsi ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Vinitaly, Pecoraro Scanio difende la filiera: “Il vino non è caro, è valore che va tutelato”Tempo di lettura: 2 minutiTra i padiglioni del Vinitaly, uno dei più osservati è stato quello della Campania, dove a fare tappa è stato anche Alfonso... 91% dei cittadini: basta cibo anonimo, vogliamo l’origineLa richiesta di trasparenza alimentare ha raggiunto livelli senza precedenti tra i cittadini italiani, con il 91% dei consumatori che chiede... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Pecoraro Scanio Pannella esempio di buona politica, sua lezione resta attuale; Pecoraro Scanio: da Pompei appello per turismo che aiuti i territori. TuttoFood, Pecoraro Scanio contro il falso Made in ItalyEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... quotidiano.net Pecoraro Scanio: da Pompei appello per turismo che aiuti i territoriMilano, 4 mag. (askanews) - L'Italia deve investire con decisione su tutte le forme di turismo: culturale, religioso, congressuale, ... stream24.ilsole24ore.com Pecoraro Scanio “Da Pompei un appello per un turismo che aiuti i territori” x.com