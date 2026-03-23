Firenze a Bruxelles per parlare di turismo sostenibile | sul tavolo il nodo dell' overtourism

La sindaca Sara Funaro e l'assessore Jacopo Vicini domani al Comitato europeo delle regioni. L'occasione è il dialogo con il commissario Tzitzikostas, che sta costruendo la prima strategia Ue dedicata al turismo Martedì 24 marzo la sindaca di Firenze Sara Funaro e l'assessore al Turismo Jacopo Vicini saranno a Bruxelles, al Comitato europeo delle regioni. L'appuntamento è il Dialogo strategico con sindaci e amministratori delle principali destinazioni turistiche dell'Unione europea, convocato dal commissario europeo per il Turismo sostenibile Apostolos Tzitzikostas. Firenze porterà sul tavolo le sfide che la città sta affrontando nella gestione dei flussi turistici e le misure già messe in campo. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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