Pd Hyerace vede il bicchiere mezzo pieno | Siamo il primo partito di opposizione a Messina

I risultati delle elezioni a Messina mostrano che il Partito Democratico si conferma come il principale partito di opposizione, ottenendo un seggio in più rispetto a quattro anni fa. Questa dichiarazione viene rilasciata in seguito alla analisi dei numeri delle singole liste, che evidenziano un incremento nel numero di seggi rispetto al passato. La coalizione nel suo complesso ha ottenuto un risultato complessivamente deludente, ma il PD si distingue come primo partito nell’opposizione.

Se ieri, a caldo, era giusto soffermarsi sul dato complessivamente deludente della coalizione, oggi i numeri relativi alle singole liste ci consegnano un elemento politico chiaro: il Partito Democratico è il primo partito di opposizione a Messina e conquista un seggio in più di 4 anni fa”, così. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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