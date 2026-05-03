Dopo il pareggio contro il Bologna, l’allenatore del Cagliari ha commentato la partita, sottolineando l’amarezza per il primo tempo giocato sotto tono. Ha comunque aggiunto di preferire concentrarsi sugli aspetti positivi e sul lato incoraggiante della prestazione complessiva. La conferenza stampa si è tenuta al termine della sfida, durante la quale ha analizzato le fasi salienti dell’incontro e le impressioni sulla squadra.

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© Calcionews24.com - Pisacane post Bologna Cagliari: «Amaro in bocca per quanto prodotto nel primo tempo, ma mi piace guardare il bicchiere mezzo pieno»

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