Jasmine Paolini vede il bicchiere mezzo pieno | Livello più alto Baptiste serviva a 190 km h E per Roma…

Jasmine Paolini è stata eliminata ai sedicesimi di finale del Masters 1000 di Madrid dalla statunitense Hailey Baptiste, che ha vinto con due set 7-5, 6-3. La giocatrice italiana ha commentato il livello della partita, sottolineando che Baptiste serviva a 190 kmh, un dato che evidenzia la potenza delle sue battute. La partita si è conclusa con la vittoria della statunitense, che ha dimostrato un gioco solido e potente.

Jasmine Paolini è stata eliminata dalla statunitense Hailey Baptiste ai sedicesimi di finale del Masters 1000 di Madrid, inchinandosi con il punteggio di 7-5, 6-3 al cospetto dei potenti colpi dell’avversaria. Gli ace della testa di serie numero 30 del tabellone hanno fatto la differenza e la numero 8 del mondo ha salutato la terra rossa della capitale spagnola, proseguendo il proprio momento difficile a livello individuale. La 30enne toscana, reduce dal ko al primo turno di Stoccarda e dallo stop ai sedicesimi di finale in quel di Miami, ha analizzato la propria prestazione in conferenza stampa: “ È stata una partita con aspetti positivi e cose da aggiustare.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Jasmine Paolini vede il bicchiere mezzo pieno: “Livello più alto, Baptiste serviva a 190 km/h. E per Roma…” Notizie correlate Roma-Juventus 3-3: chi vede il bicchiere mezzo pieno?Roma-Juventus è stata una partita tra due squadre che se la giocano a viso aperto e a ritmi alti. Calabro vede il bicchiere mezzo pieno: "Abbiamo concesso pochissimo al Monza"Ultimamente è una storia che si ripete: la Carrarese gioca bene, fa la prestazione ma alla fine si ritrova con un pugno di mosche in mano. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Jasmine Paolini in lacrime a Stoccarda: periodo complicato per l’azzurra; Ranking WTA: Paolini scende al 9° posto, Sabalenka al comando; Il tabellone del Madrid Open 2026: con chi gioca Jasmine Paolini nel singolare femminile e tutte le italiane · Tennis WTA; Paolini subito fuori a Stoccarda: la turca Sonmez vince con un doppio 6-2. Jasmine Paolini vede il bicchiere mezzo pieno: Livello più alto, Baptiste serviva a 190 km/h. E per Roma…Jasmine Paolini è stata eliminata dalla statunitense Hailey Baptiste ai sedicesimi di finale del Masters 1000 di Madrid, inchinandosi con il punteggio di ... oasport.it Jasmine Paolini si arrende alla pioggia di ace di Hailey Baptiste e saluta Madrid45 vincenti: tanti sono quelli che, da qualunque parte del campo, mette insieme Hailey Baptiste per infilare una delle sue performance più impressionanti ... oasport.it Una Hailey Baptiste determinata ha la meglio su Jasmine Paolini che saluta così il WTA di Madrid. La statunitense con ben 14 ace ed un gioco prorompente, si impone con un 7-5; 6-3; eliminando la numero 9 del mondo in due set. Jasmine Paolini che domani - facebook.com facebook Jasmine Paolini viene sconfitta da Hailey Baptiste al terzo turno del Wta 1000 di Madrid. L'azzurra, numero 9 della classifica Wta, cede 7-5 6-3 alla statunitense, numero 32 del mondo, in un'ora e 49 minuti di gioco. via X: Tiempodetenis1 x.com