Pazienti ancora non vaccinati l' Asp pronta agli straordinari

L'Azienda Sanitaria Provinciale di Messina ha annunciato l'estensione degli orari di apertura dei Centri Vaccinali. La misura mira a recuperare i pazienti che non hanno ancora completato le vaccinazioni previste dal calendario regionale e nazionale. L'azienda ha anche preparato il personale sanitario a lavorare in straordinario per coprire le nuove fasce orarie. Nessuna data specifica è stata comunicata per l'inizio delle operazioni.

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina comunica l’avvio di un progetto di ampliamento degli orari di apertura dei Centri Vaccinali, finalizzato al recupero dei soggetti inadempienti alle vaccinazioni previste dal calendario vaccinale regionale e nazionale.L’iniziativa, realizzata grazie ai. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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