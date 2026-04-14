Un'associazione di diabetici e un'organizzazione per i diritti dei malati hanno inviato una segnalazione urgente alla direzione generale e sanitaria dell'Azienda Sanitaria di Potenza. La comunicazione evidenzia un rischio per i pazienti causato dalla carenza di medici e infermieri. La richiesta riguarda la necessità di interventi immediati per affrontare questa situazione critica. La questione è stata portata all'attenzione delle autorità sanitarie locali e regionali.

L’Associazione Diabetici Fand Tre Valli Noce-Mercure-Sarmento e il Tribunale per i Diritti del Malato di Lauria hanno formalizzato una segnalazione urgente verso la direzione generale e quella sanitaria dell’Azienda Sanitaria di Potenza (Asp). L’obiettivo è denunciare lo stato di carenza di medici e personale infermieristico che colpisce l’Unità Operativa di Nefrologia e Dialisi, con sede tra Lauria e Maratea. Il problema nasce da un vuoto organico causato da pensionamenti e trasferimenti di professionisti non ancora sostituiti. Il rischio operativo per i pazienti dell’area lucana. La stabilità dei servizi sanitari pubblici nel territorio interessato è oggi sotto pressione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Allarme in Asp: pazienti a rischio per il vuoto di medici e infermieri

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