L' Asp migliora l' assistenza pazienti fragili raggiunti con i motorhome
L'Azienda Sanitaria ha introdotto un nuovo servizio per i pazienti fragili, utilizzando dei veicoli attrezzati chiamati
“L'obiettivo principale del Programma Nazionale Equità nella Salute è rispondere ai bisogni di salute della popolazione in condizione di vulnerabilità socio-economica, contrastando la povertà sanitaria ed eliminando le barriere di accesso alle cure attraverso l'apertura di ambulatori di.🔗 Leggi su Messinatoday.it
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ASP Palermo avvia albo per trattamenti autismo ABA ed ESDM: obiettivo ridurre liste d’attesa e migliorare servizi riabilitativi. https://www.freepressonline.it/2026/04/03/asp-palermo-avvia-albo-per-trattamenti-autismo-aba-ed-esdm/ #Autismo #SanitàSicilia #AS facebook