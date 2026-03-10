Il suicidio dell'aggressore sul bus a Napoli | si è tolto la vita nel bagno mentre era piantonato in ospedale C'è una inchiesta

Un uomo di 39 anni si è tolto la vita nel bagno di un ospedale mentre era sotto sorveglianza, dopo aver aggredito un passeggero su un autobus a Napoli. L’indagine sulla vicenda è in corso e nel procedimento sono stati sequestrati alcuni oggetti. L’uomo aveva già compiuto atti di autolesionismo durante la detenzione nel carcere di Poggioreale. La salma è sotto sequestro.

Antonio Meglio, 39 anni, aveva già compiuto atti di autolesionismo nel carcere di Poggioreale. Salma sotto sequestro, c'è una inchiesta. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Napoli, donna pugnalata sul bus. Si toglie la vita l?aggressore: ?era piantonato in un reparto psichiatricoNon ce l’ha fatta, Antonio Meglio il 5 marzo è ritenuto responsabile dell’aggressione avvenuta giovedì scorso in via Simone Martini all’interno di un... Donna accoltellata sul bus a Napoli, l’aggressore si è tolto la vitaAntonio Meglio, il 39enne che la sera del 5 marzo aveva accoltellato senza motivo una 32enne su un autobus a Napoli, si è tolto la vita ieri sera... Altri aggiornamenti su Il suicidio dell 8217 aggressore sul... Temi più discussi: Avvocata accoltellata sul bus a Napoli, aggressore si suicida in ospedale; Avvocata accoltellata su un bus, l'aggressore si è tolto la vita in ospedale; Napoli, donna accoltellata sul bus, i pm: è un mitomane ha agito senza motivi; Ferimento su bus: aggressore prova il suicidio. E’ un mitomane. Napoli, suicida in ospedale l’aggressore del busSi è tolto la vita in ospedale Antonio Meglio, il 39enne che giovedì 5 maggio aveva accoltellato una donna a bordo di un autobus dell’Anm nel quartiere ... cronachedellacampania.it Donna accoltellata su autobus a Napoli, aggressore si toglie la vita in ospedaleL'uomo, un 39enne con problemi psichici, era piantonato in ospedale dopo aver aggredito, lo scorso 5 marzo, una donna sul mezzo pubblico al Vomero. La vittima dell'aggressione, una avvocata di 32 anni ... tg24.sky.it Così in casa Napoli https://mdst.it/4rtL7FX #SportMediaset - facebook.com facebook La formazione del Napoli che potrebbe essere, tra poco, finalmente realtà: Meret (Milinkovic Savic) Di Lorenzo - Rahmani - Buongiorno Politano - Anguissa - Lobotka - Spinazzola De Bruyne - Mc Tominay Hojlund ( Lukaku) Uno squadrone. x.com