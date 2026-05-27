Paziente sfigurata con olio di silicone Condannato l’ex medico estetico

Da ilrestodelcarlino.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un ex medico estetico è stato condannato a sei mesi di reclusione per lesioni colpose. La sentenza è stata emessa dalla giudice Natalia Finzi nei confronti di un professionista di 69 anni, accusato di aver provocato danni permanenti a una paziente attraverso l’uso di olio di silicone. Il pubblico ministero aveva richiesto la stessa pena. Il processo si è concentrato sulle conseguenze di un intervento di chirurgia estetica andato storto.

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Sei mesi. Quanti ne aveva chiesti il pm Luca Venturi. È la pena stabilita ieri dalla giudice Natalia Finzi per l’ex medico e chirurgo estetico Stefano Stracciari, 69 anni, che era a processo per le lesioni colpose ai danni di una paziente. La vittima, quarantaquattrenne della provincia rappresentata dall’avvocato Luca Portincasa, si era sottoposta a un intervento di posizionamento di fili di trazione agli zigomi nello studio di Stracciari a Rastignano, ma dopo la seduta si era ritrovata il volto sfigurato perché il medico, secondo l’accusa, avrebbe iniettato nella donna olio di silicone, il cui utilizzo è vietato in Italia da oltre trent’anni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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