Un ex medico estetico è stato condannato a sei mesi di reclusione per lesioni colpose. La sentenza è stata emessa dalla giudice Natalia Finzi nei confronti di un professionista di 69 anni, accusato di aver provocato danni permanenti a una paziente attraverso l’uso di olio di silicone. Il pubblico ministero aveva richiesto la stessa pena. Il processo si è concentrato sulle conseguenze di un intervento di chirurgia estetica andato storto.

Sei mesi. Quanti ne aveva chiesti il pm Luca Venturi. È la pena stabilita ieri dalla giudice Natalia Finzi per l’ex medico e chirurgo estetico Stefano Stracciari, 69 anni, che era a processo per le lesioni colpose ai danni di una paziente. La vittima, quarantaquattrenne della provincia rappresentata dall’avvocato Luca Portincasa, si era sottoposta a un intervento di posizionamento di fili di trazione agli zigomi nello studio di Stracciari a Rastignano, ma dopo la seduta si era ritrovata il volto sfigurato perché il medico, secondo l’accusa, avrebbe iniettato nella donna olio di silicone, il cui utilizzo è vietato in Italia da oltre trent’anni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Paziente sfigurata con olio di silicone. Condannato l’ex medico estetico

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: “Paziente sfigurata con il silicone”: l’ex chirurgo estetico condannato a 6 mesi

La paziente che accusa il medico: "Mi iniettò silicone vietato sul viso"Una donna ha denunciato un medico per averle iniettato silicone vietato sul viso durante sedute estetiche presso un ambulatorio nella zona di...

Temi più discussi: Paziente sfigurata con olio di silicone. Condannato l’ex medico estetico; Paziente sfigurata con il silicone: l’ex chirurgo estetico condannato a 6 mesi; Paziente sfigurata con il silicone | l’ex chirurgo estetico condannato a 6 mesi.

Paziente sfigurata con olio di silicone. Condannato l’ex medico esteticoSei mesi. Quanti ne aveva chiesti il pm Luca Venturi. È la pena stabilita ieri dalla giudice Natalia Finzi per l’ex medico e chirurgo estetico Stefano Stracciari, 69 anni, che era a processo per le le ... ilrestodelcarlino.it

Paziente sfigurata con il silicone: l’ex chirurgo estetico condannato a 6 mesiStefano Stracciari era a processo per lesioni colpose ai danni di una 45enne nel suo studio di Pianoro: la paziente si ritrovò il volto sfigurato dall'olio di silicone, vietato dal 1993. L’ex medico è ... ilrestodelcarlino.it