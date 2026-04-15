Una donna ha denunciato un medico per averle iniettato silicone vietato sul viso durante sedute estetiche presso un ambulatorio nella zona di Rastignano. La paziente ha riferito di aver subito complicazioni dopo un intervento di posizionamento di fili di trazione sugli zigomi, eseguito dal professionista. La ricostruzione dei fatti si è concentrata sulle prime problematiche manifestatesi in seguito alle procedure svolte.

Ha raccontato delle sedute estetiche nell’ambulatorio medico di Rastignano. Ha ricostruito i primi problemi, seguiti all’intervento di posizionamento di fili di trazione sugli zigomi eseguito dal ‘dottor Stefa’. Ossia Stefano Stracciari, imputato per lesioni ai danni della paziente, una quarantaquattrenne della provincia rappresentata dall’avvocato Luca Portincasa. Ieri in aula c’era anche il medico estetico, difeso dall’avvocato Giancarlo Tunno, nell’udienza che si è tenuta di fronte alla giudice Natalia Finzi, che ha disposto l’acquisizione di documentazione e verbali. Una decisione che ha portato l’avvocato Portincasa a rinunciare a undici dei suoi testi – tra medici, consulenti, due donne anche loro sfigurate dalle iniezioni, e due segretarie – che dovevano essere ancora ascoltati.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La paziente che accusa il medico: "Mi iniettò silicone vietato sul viso"

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