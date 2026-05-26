Un ex chirurgo estetico è stato condannato a sei mesi di reclusione. La sentenza riguarda un caso in cui un paziente ha riportato gravi danni e sfiguramenti dopo trattamenti con silicone. La decisione è stata presa in seguito a un procedimento legale che ha accertato le irregolarità nelle pratiche mediche dell’uomo. Il giudice ha riconosciuto le responsabilità dell'imputato per le conseguenze subite dalla paziente.

Bologna, 26 maggio 2026 – È stato condannato a sei mesi Stefano Stracciari, ex medico e chirurgo estetico radiato dall'Ordine, a processo per lesioni colpose ai danni di una 45enne che nel suo studio di Pianoro si era sottoposta a un intervento di posizionamento dei fili di trazione agli zigomi, ma si ritrovò il volto sfigurato dall'olio di silicone (vietato dal 1993), utilizzato illecitamente. https:www.ilrestodelcarlino.itbolognacronacala-paziente-che-accusa-il-48c13b56 La sentenza: oltre alla condanna, Stracciari dovrà pagare anche 23mila euro. La sentenza, che rispecchia la richiesta del pm Luca Venturi, è stata emessa dalla giudice Natalia Finzi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - “Paziente sfigurata con il silicone”: l’ex chirurgo estetico condannato a 6 mesi

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