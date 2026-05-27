Una donna si è suicidata oggi lanciandosi dal reparto di Terapia intensiva di un ospedale. La vittima, che era stata trovata ustionata nella propria pasticceria, era ricoverata nel reparto da alcuni giorni. Non ci sono altre persone coinvolte. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le dinamiche dell’accaduto.

Tempo di lettura: < 1 minuto La donna che è morta oggi lanciandosi dal reparto di Terapia intensiva grandi ustionati del Cardarelli a Napoli, era ricoverata da circa una settimana in seguito a gravi ustioni riportate in un incidente sul lavoro avvenuto nella sua pasticceria nella frazione Fonte di Roccadaspide (LEGGI QUI).?Per la giornata di oggi era previsto il trasferimento nel reparto di Chirurgia plastica ricostruttiva. Le ustioni erano state provocate dal contatto accidentale con olio bollente durante le attività nel laboratorio della pasticceria. Secondo i sanitari, la donna non era considerata in pericolo di vita. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Paziente del Cardarelli si suicida, si era ustionata nella sua pasticceria

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