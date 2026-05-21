Dramma in pasticceria titolare ustionata da olio bollente | trasferita al Cardarelli
Questa mattina a Roccadaspide, nella frazione Fonte, si è verificato un incidente in una pasticceria che ha coinvolto gravemente la titolare. La donna è rimasta ustionata a causa di olio bollente mentre si trovava nel laboratorio dell’attività. Dopo l’incidente, è stata trasportata d’urgenza all’ospedale “Cardarelli” per ricevere cure specialistiche. La dinamica dell’accaduto è ancora oggetto di accertamenti da parte delle autorità competenti.
Dramma, questa mattina, a Roccadaspide, per un gravissimo incidente sul lavoro avvenuto nella frazione Fonte, dove la titolare di una nota pasticceria è rimasta gravemente ustionata dopo essere stata investita da olio bollente mentre si trovava al lavoro nel laboratorio dell’attività. L’allarme è. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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